AMB Başkanı duyurdu: Avrupa faizleri kademeli olarak indirecek!

Lagarde, Dünya Ekonomik Forumu'na katıldığı Davos'taki bir röportajında "Kendimizi trendin gerisinde görmüyoruz. Bu tür düzenli, kademeli bir yoldayız." ifadelerini kullandı.

Yüksek hizmet enflasyonu ve güçlü ücret artışları endişe verici olmaya devam ederken, Lagarde yüzde 2 fiyat hedefine ulaşmanın "görünür olduğunu, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini" dile getirdi. AMB, Başkan Donald Trump'ın ekonomik planlarının ABD enflasyonunu körüklemesi durumunda Avrupa'daki domino etkisi konusunda "aşırı endişeli" olmadığını da belirtti.

Yorumlar, AMB'nin bir sonraki politika toplantısından önceki bir haftalık sessiz döneme girmesinin bir gün öncesinde geldi. Toplantıda 2024'teki dört düşüşün ardından çeyrek puanlık bir düşüş daha bekleniyor.

ENFLASYONDA NÖTR SEVİYE

Birçok politika yapıcı, şu anda yüzde 3 olan enflasyon için, nötr seviyeyi yüzde 2 ile yüzde 2,5 arasında görüyor. Lagarde bunu yüzde 1,75-yüzde 2,25 olarak belirledi ve "Buna yaklaştığımızda, tartışma biraz daha hararetlenecek" dedi.

2024 sonundaki artışa rağmen, AMB enflasyonun yıl içinde sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine ulaşmasını bekliyor, ancak artan enerji fiyatları ve zayıf avro hala riskler oluşturuyor. Bu arada ekonomi tökezliyor.

Lagarde, büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu yineledi.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, Çarşamba günü Bloomberg Television'a yaptığı açıklamada, önümüzdeki iki toplantıda faiz indirimi yapılacağı yönündeki piyasa bahislerinden memnun olduğunu ancak "henüz teşvik moduna geçmemiz gerektiğine ikna olmadığını" söyledi.