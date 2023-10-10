Ambarlı Limanı'nda 21 milyon liralık kaçak elektronik eşya operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir konteyner içerisinde Çin'den getirildiği belirlenen, 21 milyon 782 bin lira değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
Ambarlı Limanı'nda 21 milyon liralık kaçak elektronik eşya operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir konteyner içerisinde Çin'den getirildiği belirlenen, 21 milyon 782 bin lira değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince yürütülen risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında Çin'den geldiği tespit edilen konteyner takibe alındı. Belge kontrolü ve x- ray taramasının ardından şüphe üzerine fiziki arama başlatıldı.

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Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde beyan dışı ve gümrük idaresine farklı beyan edilen 2 bin 640 adet farklı markalarda kol saati, 10 bin 800 adet şarj adaptörü, 814 adet çok özellikli hoparlör, 580 adet powerbank, 50 bin adet su geçirmez telefon kılıfı, 10 adet far camı ve aksamı, 100 ade fön makinesi, 15 adet kamera, 180 adet transmitter, 30 adet tv box, 85 adet tv stick ile 150 adet anahtarlık cinsi kaçak elektronik eşya ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak elektronik eşyaların piyasa değerinin 21 milyon 782 bin lira olduğu belirlendi. Operasyonla elektronik eşyaların gümrük idaresine düşük vergi kaleminden beyan edilmesi nedeniyle oluşacak 6 milyon 313 bin liralık kamu zararının da önüne geçilmiş oldu. Kaçak elektronik eşyalara el konulurken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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