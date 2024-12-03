Ambulans geçişleri için fermuar sistemi anlatıldı

Vatandaşların, özellikle trafikte fermuar sistemiyle ambulanslara yol verme konusunda bilinçlenmesini sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, 112 Acil Sağlık ekiplerinin trafikte yaşadığı zorlukların azaltılması ve ambulansların olay yerine daha hızlı ulaşmasının sağlanması planlanıyor.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Acil Tıp Uzmanı Dr. Zübeyde Albayrak, "Fermuar sistemi ile ambulans olan yerine hızlı bir şekilde ulaşabilir. Yaralılar ve acil hastaların tedavisini vakit kaybetmeden başlar. Yaralılar ve acil hastaların hayatta kalma oranı yüzde 40 artar" dedi.