Ambulans hasta almaya gidiyordu! Otomobil yol vermedi

Kaynak: AA
Ambulans hasta almaya gidiyordu! Otomobil yol vermedi

Küçükçekmece’de vakaya giden ambulansa bir sürücü dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförü, sürücünün yol vermemesi üzerine yolunu değiştirdi.

Küçükçekmece'de ambulansın, kendisine yol vermeyen otomobil yüzünden sokaktan geri manevrayla çıkmak zorunda kalması, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta ilerleyen bir otomobil, karşı yönden gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.

Ambulans sürücüsü, sirene rağmen geçiş imkanı bulamayınca geri manevra yaparak sokaktan ayrılmak zorunda kaldı.

Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, otomobil sürücüsü geçiş önceliği tanımadığı ambulansın geri manevrasını takip ederek yolda ilerleyişini sürdürdü.

Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Polisin, görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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