Ambulans helikopter liseli Hasan için zamanla yarıştı

Bayram Kale – Tokat / Yeniçağ

Tokat’ın Erbaa ilçesi Küçük Sanayi sitesinde stajyer öğrenci olarak mobilya imalat hanesinde staj gören Hasan Kılıç(14) parmaklarını makineye kaptırdı.

Olay bugün 11:00 civarında küçük sanayi sitesinde gerçekleşti. Staj gördüğü mobilya atölyesinde parmaklarını makinede kopan 14 yaşındaki Hasan Kılıç 112 sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için ambulans helikopter istendi.

Erbaa Şehir Stadyumundan ambulans helikopterle alınan hasta, Ankara Hacettepe Üniversitesi hastanesine götürüldü.