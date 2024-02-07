Ambulans ile otomobil birbirine girdi: 2'si sağlık personeli 3 yaralı

Kaynak: DHA
Ambulans ile otomobil birbirine girdi: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
Sivas’ta bir ambulans ile otomobilin karıştığı kazada, aralarında 2 sağlık personelinin de bulunduğu 3 kişi şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.00 civarında, Yenişehir Mahallesi’ndeki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi kavşağında gerçekleşti. Kampüsten ayrılan Abdullah Özbilgin’in kontrolündeki 38 NU 818 plakalı otomobil, Abdullah Ayyüce’nin yönetimindeki ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine gitmekte olan 58 BP 290 plakalı ambulansla kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobil ve ambulans sürücüleri ile sağlık personeli Dilek Özmeşe yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Özbilgin, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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