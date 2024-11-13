Ambulans şoförü hastanın oğlu tarafından darp edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ambulans şoförü hastanın oğlu tarafından darp edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ambulans şoförü hasta bırakmaya gittiği evde darp edildi. Olay sonrası polis ambulans şoförünü darp eden kişinin eve bırakılan hastanın oğlu olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Ambulans şoförü Mustafa Ç. ve Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Seçil S., İnegöl Devlet Hastanesi'nden sedye ile aldığı kadın hastayı ambulansla evine götürdü. Sağlık ekipleri evine götürdüğü kadın hastanın oğlu O.K. ile tartıştı. Yaşanan arbede sırasında ambulans şoförü Mustafa Ç.'ye yumruk atarak darbeden O.K., ardından tehditler savurdu.

Sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheli O.K.'yı gözaltına alırken, ambulans şoförü ile Acil Tıp Teknisyeni Seçil S., şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulans şoförü hastanın oğlu tarafından darp edildi

Ambulans şoförü hastanın oğlu tarafından darp edildi

Ambulans şoförü hastanın oğlu tarafından darp edildi

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