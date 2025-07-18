Ambulansa engel: Park halindeki araç müdahaleyi geciktirdi

Balıkesir’in Marmara Adası’nda sağlık sorunu yaşayan bir kişiye ulaşmak isteyen ambulans, yol ortasında park halinde bırakılan bir araç nedeniyle dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Olay, günün ilerleyen saatlerinde Çınarlı Mahallesi Kerem Baki Sokak’ta gerçekleşti. Normal şartlarda araç girişine kapalı olan ve yalnızca acil durumlar için kullanılan sahil yolunda 65 yaşındaki K.A. fenalaştı.

Bunun üzerine bölgeye ambulans yönlendirildi. Ancak tek ulaşım noktasını 06 EEL 764 plakalı bir otomobilin kapattığı görüldü. Zabıta ekipleri ile çevrede bulunan vatandaşlar, aracın sahibine ulaşamayınca aracı zorla kenara çekmeye çalıştı.

Bir süre sonra gelen araç sürücüsü otomobili kaldırınca sağlık ekipleri hastaya erişebildi. İlk müdahale Marmara Devlet Hastanesi’nde yapıldı, ardından hasta deniz ambulansıyla Bandırma Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Yaşananlar, olay yerindeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.