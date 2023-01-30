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Ambulansa yol vermeyen konvoydaki araç sürücüleri yakalandı

 Fatih’te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermemişti. O sürücüler, polis ekipleri tarafından yakalandı ve yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 23:55
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Ambulansa yol vermeyen konvoydaki araç sürücüleri yakalandı

Ambulansa yol vermeyen konvoydaki araç sürücüleri yakalandı
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İHA - Basına ve sosyal medyaya yansıyan "Fatih’te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermedi" başlıklı haberler sonrasında polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermeyerek seyir halinde olan 5 aracın plaka bilgilerini tespit etti.

Çalışmaların devamında araç sürücüleri olan R.A.İ., M.H.N., A.A.H., H.K. ve Z.T. isimli şahıslar ve araçlarda yolcu olarak bulunan M.E.İ., İ.E.İ., M.E. ve İ.E.İ. isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

Konu ile ilgili yolcu olarak bulunan şahıslara; “Emniyet kemeri takmamak” maddesinden 436 TL, “Yetki belgesiz araçtan taşımacılık hizmeti almak” maddesinden bin 353 TL para cezası uygulanırken, yakalanan araç sürücüsü şahıslara ise; “Korsan taşımacılık” maddesinden 20 bin 342 TL, “Film cam” maddesinden 951 TL, “Geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek” maddesinden 436 TL, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 436 TL para cezası kesildi. Ayrıca; A.İ. isimli araç sürücüsüne “İzinsiz reklam logo” maddesinden 436 TL, tüm şahıslara da toplamda 118 bin 487 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Korsan taşımacılıkta kullanılan araçlar da 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Öte yandan, yakalanan 5 araç sürücüsü hakkında “Trafiği Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

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Bozkurt
31.01.2023 00:13
Lanet olsun böyle hukuka. Adam ölecek belki, trafik cezası verliyor şerefsizlere. Utanıyorum bu ülkede  
 
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