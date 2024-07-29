Ambulansın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt - Yakınca Mahallesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir otelin önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gülseren Dişkaya’ya, Y.Y. yönetimindeki 35 BLA 10 plakalı ambulans çarptı. Kazada ağır yaralanan Dişkaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Gülseren Dişkaya kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.