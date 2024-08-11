Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı. Saldırgan serbest kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı. Saldırgan serbest kaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobiliyle ambulansın önünü kesip camını yumruklayan 56 yaşındaki M.E. gözaltına alındı. Saldırı anı, ambulansta bulunan bir çalışan tarafından cep telefonuyla kaydedildi. M.E., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus’ta Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi.

33 ADV 981 plakalı otomobilin sürücüsü M.E., yolda bir ambulansın önünü kesti. Araçtan inen M.E., tehditler savurarak ambulansın camını yumrukladı.

Ambulansta bulunan iki kadın sağlık çalışanı, korku ve panik içinde ağlamaya başladı. Çalışanlardan biri, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Ambulans sürücüsü A.E.K., farklı güzergahlara gitmesine rağmen M.E. bir süre daha takibi sürdürdü.

A.E.K., durumu polise bildirdi. M.E. daha sonra otomobiliyle uzaklaşarak gözden kayboldu.

Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine M.E. gözaltına alındı.

Araçtan inen sürücü, ambulansın camını yumrukladı. Bu sırada korku dolu anlar yaşayan iki kadın sağlık personeli ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Camı yumrukladıktan sonra otomobiline binen şahıs uzaklaşırken, sağlık ekipleri polise yaşadıklarını anlatıp şikayetçi oldu.

İfadesinde, “Kalp hastası babam fenalaştığı için çağırdığım ambulans geç geldi. Bu sırada tartışırken hastayı almadan geri döndüler. Geri dönmeleri için otomobilimle takip ettim. Dönmedikleri için camı yumrukladım, pişmanım” dedi.

M.E., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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