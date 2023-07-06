Ambulansın peşine takıldı takip mesafesini kaçırınca olanlar oldu

Ambulansın akrasında takılıp, trafikten kurtulmak isteyen sürücü takip mesafesini kaybedince kaza yaptı. O anlar kaza yapan araçtaki bir kişi tarafından görüntülendi.

Ambulansın peşine takıldı takip mesafesini kaçırınca olanlar oldu

Ambulansın peşine takıldı; takip mesafesini korumayınca kaza yaptıD-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde sol şeritte ilerleyen ambulansın peşine katılan sürücü, takip mesafesini korumayınca kaza yaptı.

Kaza dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. Bir sürücü, trafiğe yakalanmamak için sol şeritte ilerleyen ambulansın peşine takıldı. Bu sırada araçtaki bir kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülüyordu. Takip mesafesini korumayan sürücü yavaşlayan ambulansa arkadan çarptı. Ambulansa çarpan araç savrularak dururken kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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