Ambulansla çarpıştı 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bölgeden aktarılan bilgiye göre, İ.U. idaresindeki 60 AAU 991 plakalı hasta taşıyan ambulans, petroller mevkisinde M.S.'nin sürdüğü 60 NS 783 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti.
Kazada otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan E.S. ve Z.A. yaralandı.
Yaralı 3 vatandaş, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı