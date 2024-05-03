Ambulansla çarpıştı 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Ambulansla çarpıştı 3 kişi yaralandı
Tokat Niksar'da ambulans ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bölgeden aktarılan bilgiye göre, İ.U. idaresindeki 60 AAU 991 plakalı hasta taşıyan ambulans, petroller mevkisinde M.S.'nin sürdüğü 60 NS 783 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Kazada otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan E.S. ve Z.A. yaralandı.

Yaralı 3 vatandaş, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

aa-20240503-34451678-34451676-tokatta-ambulansla-carpisan-hafif-ticari-aractaki-3-kisi-yaralandi.jpg

Son Haberler
Türkiye Kupası'nda yarı final başlıyor Spor
Türkiye Kupası'nda yarı final başlıyor
Çin'in yeni uzay keşif programı başladı Dünya
Çin'in yeni uzay keşif programı başladı
Meşaleye 15 yıl hapis Spor
Meşaleye 15 yıl hapis
Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor Spor
Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor
Dursun Özbek listesini sundu. Flaş Erden Timur kararı Spor
Dursun Özbek listesini sundu. Flaş Erden Timur kararı
Fotoğraf çekinmek istediği maymundan tokat yedi Video
Fotoğraf çekinmek istediği maymundan tokat yedi
Sürücülere 9 milyon 82 bin lira ceza Gündem
Sürücülere 9 milyon 82 bin lira ceza