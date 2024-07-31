Ambulansla motosiklet çarpıştı

Kaza, saat 21.30 sularında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Konya'dan Kulu Bölge Devlet Hastanesine hasta taşıyan, Ö.G. yönetimindeki ambulans, Ahmet Baran Caddesi'nden karşı yöne gitmekte olan B.H. idaresindeki motosikletle çarpıştı.



Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan ambulanstaki hasta ve yaralı motosiklet sürücüsü, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü B.H.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.