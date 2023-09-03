Ambulanslar alarm veriyor

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, Bursa ve Adana’da 112 ambulans araç çağrı istasyonlarının, ambulans alımları olmadığı için geçici olarak kapandığını açıkladı.

Ambulanslar alarm veriyor

Genel Sağlık-İş’in çalışmasına göre acil sağlık aracı ambulanslarının eski ve arızalı olması, yeni ambulansların da alınmaması nedeniyle yurttaşların canı tehlikeye atılıyor. Son iki yıldır çok az ambulans alımı yapılırken, birçok ilde 300 bin ile 600 bin kilometre arasındaki araçlarla hizmet üretilmeye çalışılıyor.

Kliması çalışmayan, sık sık arıza veren eski araçlar, gerek hastaların gerekse çalışanların mağduriyetine neden oluyor. Öte yandan plansız 112 istasyonları açılması ve olması gereken yedek araçların da illerde bulundurulmaması da yaşanan mağduriyeti artırıyor. Ayıca araçların eski olması nedeniyle arızalanması ve yedek ambulansların da olmaması, birçok ilde 112 istasyonlarının geçici süreyle kapatılmasına neden oluyor. 99 aktif çalışan istasyonun bulunduğu Bursa’da günlük ortalama 7 istasyon kapalıyken 109 istasyonun bulunduğu Adana’da 10 istasyon araç arızası nedeniyle kapatılmış durumda.

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‘YENİ ARAÇ ÇAĞIRILIYOR’

Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre, bir ilde eski araç konusunda sorun yaşayan 112 çalışanının, durumu idareciye bildirdiğinde “Durana kadar kullanmaya devam edin” yanıtı aldığını kaydeden Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, “Bu durum, vakaya giderken ya da dönerken aracın yolda arızalanması durumunda yeni araç çağrılmak zorunda kalınmasına neden oluyor. Geç ulaşımdan dolayı sağlıkta şiddete neden oluyor” dedi.

‘FİRMALAR İKTİDARA YAKIN’

Arızalı araçların onarımı için anlaşılan servislerin ise olayın başka bir boyutu olduğuna dikkat çeken Uğur, “Anlaşma yapılan firmalar da çoğunlukla liyakat değil, iktidara yakınlığa göre tercih ediliyor” diye konuştu.

Uğur, “Araç tamir süreleri firmanın inisiyatifine bırakılmış durumda. Yine orijinal parça kullanılması gerekirken yan sanayi parça kullanılıyor. Ancak takibini yapan da hesap soran da yok” dedi.

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