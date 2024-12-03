Ambulanslara trafikte yol açan Fermuar Sistemi'yle ilgili uzman uyarıları

Son yıllarda, acil sağlık hizmetlerinin etkinliği ve hızının artırılması amacıyla uygulanan 'Fermuar Sistemi', trafikte ambulanslara öncelik tanınmasını sağlayan önemli bir yöntem olarak öne çıktı. Bu sistem, sürücülerin ambulansların geçişine yardımcı olmak için araçlarını uygun bir şekilde düzenlemelerini teşvik etti. Ancak, uzmanlar bu sistemin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bazı kritik noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

FERMUAR SİSTEMİ NEDİR?

Fermuar Sistemi, trafikte ambulansların geçişini kolaylaştırmak amacıyla araçların belirli bir düzen içinde hareket etmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu sistemde, iki şeritli yollarda sol şeritteki araçlar sola, sağ şeritteki araçlar ise sağa yanaşarak orta şeridi boş bırakır. Böylece ambulanslar, bu boş şeritten hızla geçebilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE UYARILAR

Sağlık Bakanlığı, Fermuar Sistemi'nin doğru uygulanmasının acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırdığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Ambulansların trafikte yaşadığı zorlukları en aza indirmek için Fermuar Sistemi'nin doğru uygulanması çok önemli. Bu sistem, hastaların yaşama tutunma şansını artırmada kritik bir rol oynuyor" dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise, "Ambulanslara mutlaka yol verilmesi gerekir. O ambulansın içinde sizin yakınınız olabilir. İnsanımızın bu konuda hassasiyeti var. Duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum" diyerek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI

Yapılan araştırmalar, Fermuar Sistemi'nin doğru uygulanmasının ambulansların olay yerine ulaşma süresini %30 oranında kısalttığını gösterdi. Bu da acil durumlarda hastaların hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırmakta. Ayrıca, bu sistemin uygulanması sırasında trafik kazalarının da azaldığı gözlemlendi.

SÜRÜCÜLERE ÖNERİLER

Uzmanlar, sürücülerin Fermuar Sistemi'ni doğru uygulayabilmeleri için şu önerilerde bulundu:

- Ambulans sireni duyduğunuzda panik yapmayın ve sakin kalın.

- Aynalarınızı kontrol edip sinyal verdikten sonra, iki şeritli yollarda sol şeritteyseniz sola, sağ şeritteyseniz sağa yanaşarak orta şeridi boş bırakın.

- Emniyet şeridini işgal etmeyin ve ambulansın geçişini engellemeyin.

Fermuar Sistemi, acil durumlarda ambulansların hızlı ve güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayarak hayat kurtarıcı bir rol oynar. Bu sistemin doğru uygulanması, hem hastaların yaşama tutunma şansını artırır hem de trafik kazalarını azaltır. Uzmanların uyarılarına kulak vererek ve bu sistemi doğru uygulayarak, trafikte ambulanslara yol açmak hepimizin sorumluluğu.