AMD ekran kartınız varsa sakın güncelleme yapmayın! Windows çöküyor

AMD, sürücüler konusunda eleştiri almaya devam ediyor. Bu eleştirilere bir yenisi daha ekleniyor.

AMD'nin yayınladığı son Radeon sürücü güncellemesinde bilgisayarın hata vermesine ve Windows'un çökmesine neden olduğu iddia edildi.

AMD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Son bir aydır kullanıcılar tarafından birçok sürücü şikayeti geliyordu. Kullanıcılar sosyal medyadan şikayetlerini AMD'ye iletiyordu ancak şirket konu ile ilgili bir açıklama yapmıyordu. Şimdi ise AMD şikayetlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "AMD Software Adrenalin Edition kurulumu sırasında bir bilgisayar güncellemesi yapılması durumunda çok az sayıda örnekte ortaya çıkabilen bir sorunu tespit ettik ve aktif olarak durumu araştırıyoruz. Kullanıcılara, sürücüyü yüklemede önce tüm sistem güncellemelerinin uygulandığından veya duraklatıldığından emin olmalarını ve AMD sürücü yükleme işlemi sırasında 'Fabrika Ayarlarına Sıfırla' seçeneğinin işaretli olmadığından emin olmalarını öneririz" ifadeleri kullanıldı.

Windows'un çökmesine neden olan sıkıntının güncelleme yapılırken "Fabrika Ayarlarına Sıfırla" seçeneğinin işaretli olmasından dolayı kaynaklı olduğu belirtildi.