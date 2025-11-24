Küresel piyasada Çin kaynaklı çip tedarikinde beklenen yeni krizin otomotiv, cep telefonu ve bilgisayar fiyatlarında artış olarak yansıması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda aralarında Samsung’un da olduğu bazı üreticiler ciddi zam yaptıklarını duyurmuştu.

DRAM fiyatları son 2-3 ayda %60’a varan oranda artarken yıllık olarak da inanılmaz artış görmeye başlamış durumda. Öyle ki son bir yılda %170 civarında bellek fiyatlarında artış olduğu belirtiliyor.

Yapılan zamların yansıması kısa sürede ortaya çıktı. Buna göre bilgisayar kullanıcılarının en çok tercih ettiği ekran kartı ve işlemci markalarından AMD, ekran kartı fiyatlarına zam yapmayı planlıyor. Sektöre kaynaklarının edindiği bilgiye göre, AMD yönetimi, hisse sahiplerini ekran kartı fiyatlarında yapılması planlanan zam konusunda bilgilendirdi. Buna göre şirket yönetimi fiyatlara en az yüzde 10 zam yapmayı planlıyor.

Şirketin ekim ayında fiyatlara küçük bir zam yaptığı ancak bunun tüketicilere yansımadığı aktarılırken; bu kez yapılacak zammın satış fiyatlarını doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor. DRAM ve NAND Flash maliyetlerindeki artış, hemen her alanı ve üreticiyi etkilediğinden, yakında Nvidia ekran kartları ile diğer donanım ürünlerinde de ciddi fiyat artışlarıyla karşılaşılması muhtemel görünüyor.

Edinilen bilgiye göre ASUS, Gigabyte, PowerColor gibi AMD'nin önde gelen tedarikçileri ve ortakları fiyat artışından haberdar edildi, dolayısıyla önümüzdeki haftalarda bu ürünlerin fiyatlarındaki net durumun önümüzdeki haftalarda kesinlik kazanması bekleniyor.