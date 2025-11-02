Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Manisa FK ve Amedspor karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Manisa FK'nın 29. dakikada gelişen atağında Burak Süleyman’ın ceza sahası dışında sert vuruşunda kaleci Erce Kardeşler son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
30. dakikada Cissokho’nun pasına hareketlenen Diony’in şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu ayaklarıyla ceza sahası dışına uzaklaştırdı.
Amedspor, 36. dakikada öne geçti. Alberk Koç'un pasında orta sahadan topla ilerleyen Murat Uçar'ın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
63. dakikada Manisa FK savunmasının pas hatasını iyi değerlendiren Diagne’nin vuruşunda savunma kale çizgisi önünden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde kalan topu Traore ağlara gönderdi. 0-2
89. dakikada Amedspor'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Vedat Karakuş'tan seken topu Felix ağlarla buluşturdu: 0-3
Maçı 3-0 kazanan Amedspor, puanını 23'e yükseltti. Manisa FK ise 10 puanda kaldı.
İSTANBUL'DA GOL SESİ ÇIKMADI
Günün bir diğer maçında ise İstanbulspor, Atko Grup Pendikspor'u konuk etti.
27. dakikada Furkan Doğan'ın kırmızı kart görmesiyle Pendikspor maçı 10 kişi tamamladı.
Karşılaşma 0-0 berabere sona ererken; İstanbulspor 14 Pendikspor da 23 puana yükseldi.