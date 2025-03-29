Amedspor Ankara'da geri döndü

Kaynak: İHA
Amedspor Ankara'da geri döndü

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’e 2-1 mağlup oldu.

Ankara Keçiörengücü Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Amed Sportif Faaliyetler’e 2-1'lik skorla yenildi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

17. dakikada sağ köşeden Çekdar’ın kullandığı köşe vuruşunda top yükselerek kale önüne hareketlendi. Savunma oyuncularının arasından kafayı vuran Veli meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

28. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası önüne gelen Ezeh, savunma oyuncuları arasıdnan çektiği şutu kaleci Kardeşler kornere çeldi.

57. dakikada Keçiörengücü’nde orta sahadan pası alan Rroca, ceza yayında topu sağ çaprazda bekleyen Camara’ya bıraktı. Camara’nın altıpas önünden çektiği şutta meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

84. dakikada Rroca orta sahada pası ala Rroca topu kale önüne havadan gönderdi. Savunmayla beraber yükselen Camara’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+1. dakikada kaleci Metin Uçar’ın kale önünde yaptığı faul sonrası Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı. Topun başına geçen Mosquera yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uçar’ın solundan filelere gitti. 2-1

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