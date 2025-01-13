Ameliyat edilmişti! Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, kaldırıldığı hastanede ameliyat edilmişti. Ünlü sanatçının bir kez daha bıçak altına yatacağı öğrenildi.

1 saat süren operasyonun ardından yeniden yoğun bakım servisine alınan 75 yaşındaki ünlü sanatçı tedavisi devam ediyor.

BİR AMELİYAT DAHA OLACAK

Hürriyet’e yer alan habere göre, ünlü sanatçının bugün bir ameliyat daha olacağı öğrenildi. Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram "Pazartesi tekrar bir ameliyat daha olacak" ifadelerini kullandı.

Türkü Akbayram, Instagram hesabından ise şu mesajı paylaşmıştı:

"Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Edip Akbayram, geçtiğimiz günlerde evinden düştükten sonra iç kanama geçirmişti. Usta sanatçı hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştı.

Daha sonra Akbayram’ın entübe edildiği açıklanmıştı.