Ameliyatsız 'tüp mide' tedavisi! Yaklaşık 1 saat sürüyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire Mine Ayçetin (42), Doç. Dr. Cem Şimşek tarafından gerçekleştirilen ameliyatsız tüp mide (endoskopik sleeve gastroplasti) tedavisi ile 10 günde 6 kilo verdi. Ayçetin, uygulamanın ertesi günü işe başladığını söyleyerek, 1 yıl içinde 20 kilo kadar kilo kaybı beklentisi olduğunu söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endoskopi Ünitesi'nde Birim Sorumlusu olarak çalışan Mine Ayçetin, doğum sonrası aldığı kilolardan kurtulmak için 3,5 yıl boyunca çeşitli diyet ve egzersizler yaptı. Ancak bu sürecin sonunda istediği kiloya ulaşamayan ve obeziteye bağlı diyabet ile yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar yaşayan Ayçetin, Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalından Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şimşek'e başvurdu. ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde 1,5 buçuk yıl boyunca endoskopik tüp mide gibi ameliyatsız kilo kaybettirici işlemler konusunda eğitim gören ve bu konuda diplomalı olan Dr. Şimşek, Ayçetin'e bu yöntemle kilo verebileceğini söyledi. Mine Ayçetin'e üst endoskopi işleminde olduğu gibi ağız yoluyla mideye ulaşılıp, midenin içinden dikişler atılarak midenin küçültüldüğü "endoskopik tüp mide" uygulaması yapıldı. 17 Eylül'de yapılan uygulamanın ardından ertesi gün işbaşı yapan Ayçetin, 10 günde 6 kilo verdi.

'İŞLEM YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRÜYOR'

Doç. Dr. Cem Şimşek, bu uygulamanın üniversite hastaneleri içinde ilk kez uygulandığını belirterek, "Bu uygulama sadece ağızdan endoskopi yoluyla, vücutta herhangi bir kesi veya ameliyat yapılmadan, karın içine girilmeden, endoskopun ucundaki dikişler yoluyla mideyi içine katladığımız ve küçülttüğümüz bir operasyon. Yaklaşık 1 saat süren bu işlem kalıcı kilo kaybını sağlayabiliyor, uygulamada kullandığımız dikişler dayanıklı olduğu için hastalar kaybettikleri kiloyu ameliyat olan hastalar gibi uzun yıllar koruyabiliyorlar. İlaveten ameliyat olmadığı için hastalarımız aynı gün içinde taburcu olabiliyor, üçüncü günden itibaren işe başlayabiliyor. İkinci haftanın sonunda normal diyetlerine dönebiliyorlar. Hastaların midelerine yaklaşık 6 ila 10 tane dikiş atıyoruz. Zaman içinde mide kendiliğinden genişlemeye meyilli olsa bile dikişlerin olduğu yerde durması midenin zaman içinde genişlemesini ve ameliyatın etkisinin kaybolmasını engelliyor. Bu da bir avantaj. Dikişlerin alınabilmesinin de şöyle bir avantajı var; diyelim ki hasta memnun değil, çıkartmak istedi veya dikişleri başka bir nedenle çıkarmamız gerekti, o zaman dikişleri 5 dakika içerisinde endoskopun içinde bir makasla çıkarıp hastanın midesini tamamen eski haline döndürebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN SAĞLIK TURİZMİNE KATKI YAPMASINI BEKLİYORUZ'

Bu işlemin kilo verme problemi yaşayan ve obez hastalar için iyi bir seçenek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Şimşek, "Obezitenin aslında temel olarak 3 tane tedavisi var. Birincisi diyet ve egzersiz; hastalarımızın bir kısmı bununla kilo verebiliyor ama bu kilolarını daha sonra geri alabiliyorlar ve buna hayat boyu devam etmek gerekiyor. Günümüzde yeni ilaçlar çıktı. Bunlar da kilo vermede çok etkili ama kilo kaybını korumak için ilaçlara uzun süre devam edilmesi gerekiyor. Öbür tarafta da cerrahi var. Cerrahi gerçekten en fazla kilo kaybına sebep olan işlem. Ama hastalarımızın birçoğu, cerrahi bir işlem olduğu için komplikasyon risklerinden, uzun süre diyetten ve hastanede daha uzun yatmaktan dolayı endişe edip cerrahiye gitmeyebiliyorlar. Dolayısıyla bu işlem hem komplikasyon riskinin az olması hem hastaların hayata daha erken dönmesi hem de bir defada yapılıp uzun süre kilo kaybını sağlaması dolayısıyla pek çok hastamıza oldukça cazip geliyor. Bu Amerika'da başlayan, Amerika'da üretilen cihazlarla yapılmaya başlanan bir operasyon. Ama dünyanın geri kalan yerlerine de yayılmaya başladı. Ülkemizde de bu uygulama yeni yapılmaya başlandı. Ancak buna vatandaşlarımızdan çok fazla ilgi var. Ülkemiz adına bunun sağlık turizmine de katkı yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'20 KİLO VERMEYİ BEKLİYORUM'

Mine Ayçetin ise şu anda sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve uygulamanın ardından işine hemen geri döndüğünü belirterek, "17 Eylül'de işlemim yapıldı. İşlem sonrasında da ameliyathanede kalmadan gün içinde evime taburcu edildim. Sonraki günlerde de herhangi bir sıkıntım olmadı. Sadece ilk gün biraz ağrılarım oldu. Sonrasında ise herhangi bir bulantı ya da kusma hikayem olmadı. İlk 5-6 gün sıvı beslendim. Sonrasında katı ürünlere geçtik. Bir sıkıntım olmadı. 10 günde 6 kilo verdim. Bu süreç devam edecek. 1 yıl içinde ortalama kilo kaybım netleşecek. Ama 20 kilo kadar beklentimiz var" dedi. (DHA)