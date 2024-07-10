Ameliyatta 'bozkurt' işareti yapmışlardı! TTB'den kritik açıklama geldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan bir olay, kamuoyunun gündemine oturdu. Türkiye'nin Avusturya ile yaptığı karşılaşmada Merih Demiral'ın gol sevincini 'bozkurt' işaretiyle göstermesi, geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Bu tartışmalar sürerken, sosyal medyada ameliyat odasında aynı işareti yaparak fotoğraf çektiren doktorlar dikkat çekti. Türk Tabipleri Birliği, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, hekimlerin politik görüşlerini ifade etme özgürlüğüne sahip olduğunu, ancak mesleki faaliyetleri sırasında tarafsızlıklarını korumaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, sağlık hizmeti verilirken politik simgelerin kullanılmasının yaygınlaştığına dikkat çekilerek, hekimlerin toplumun diğer bireyleri gibi çeşitli politik düşüncelere sahip olabileceği, ancak meslek etiği gereği bu tür durumlarda tarafsız kalmaları gerektiği belirtildi.

'SÖZ KONUSU GÖRÜNTÜLER GÜVEN ZEDELEYİCİ'

Hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimlikleri de dahil olmak üzere kişisel değerlerini bir yana bırakmaları, gerek kendilerine gerekse de tıp kurumuna karşı güvenin sarsılmasına yol açabilecek her türlü söz ve davranıştan kaçınmaları gerekmektedir. Söz konusu görüntülerin bu yükümlülüklerle bağdaşmadığı, güveni zedeleyici nitelikte olduğu açıktır.”

NE OLMUŞTU?

Merih Demiral, Türkiye'nin Avusturya karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldiği maçta attığı goller sonrası, tribünlere yönelik olarak 'bozkurt' işareti yaparak dikkat çekti. Bu hareket, Avrupa'da şiddet ve aşırı milliyetçilikle ilişkilendirilen Ülkü Ocakları ile bağlantılı olduğu için tartışmalara yol açtı. Demiral, bu hareketin Türk kimliğiyle ilgili bir ifade olduğunu belirterek, "Biz Türkiye'de Türk'üz ve bununla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

UEFA, bu hareketi nedeniyle Demiral'a yönelik bir soruşturma başlattı ve futbolcuya iki maçlık ceza verdi. Alman basını, işaretin "aşırı sağcı" bir simge olduğunu ve "ülkücü şiddet tehdidi"ne işaret ettiğini belirterek, UEFA'nın bu tür işaretleri yasaklaması gerektiğini vurguladı. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Bizim stadyumlarımızda Türk aşırı sağcıların işaretlerine yer yok" ifadesini kullanarak, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) ülkücü hareket üzerine yaptığı analizin linkini paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Demiral'ın hareketini "Türk milletinin dünyaya mesajı" olarak nitelendirdi ve UEFA'nın tutumunu eleştirdi.