Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Hastanesinde gerçekleştirilen bel fıtığı ameliyatında bir ilk gerçekleştirildi. Belden aşağısı uyuşturulan 70 yaşındaki Tayfun Yılmaz, operasyon sırasında sanal gerçeklik gözlüğüyle İstanbul turuna çıkartıldı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, ameliyathane ortamlarında sanal gerçeklik teknolojisinin kullanımının hastaların konfor ve psikolojisine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

HASTANIN KAYGI VE AĞRI ALGISINI AZALTIYOR

KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz de bilimsel çalışmaların bu teknolojinin hastaların ağrı ve anksiyete düzeylerini azalttığını gösterdiğini söyledi.

Öksüz, "Sanal gerçeklik gözlüğü takan hasta, ameliyathane yerine kendini ormanda, deniz kenarında ya da huzur bulduğu bir ortamda hissediyor. Bu uygulama, hastanın ameliyatla ilgili kaygı, stres ve ağrı algısını belirgin şekilde azaltıyor" dedi.

"AMELİYATIN GERGİNLİĞİNİ GÖZLÜK ALIYOR"

Tayfun Yılmaz ise ameliyattan kaynaklı gerginliğinin sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde gittiğini açıkladı.

Yılmaz, "İstanbul'u gezdim. Gayet mutlu oldum. Böyle bir rahatlattı beni. Ondan sonra ameliyatın verdiği gerginlikten de çıktım o anda. Topkapı'da gezdim hatırladığım kadarıyla. Hastalara tavsiye ediyorum. Ameliyathanenin gerginliğini gözlük alıyor. İnsanı rahatlatıyor" şeklinde konuştu.