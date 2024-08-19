American Airlines, İsrail'e uçuşlarını durdurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
American Airlines, İsrail'e uçuşlarını durdurdu

Birçok uluslararası havayolu şirketi, İsrail'in Hamas ve Hizbullah ile savaşından etkilenen hava sahasından kaçınmak için Tel Aviv'e uçuşlarını durdurdu veya rotasını değiştirdi.

American Airlines, resmi İsrail Yayın Kuruluşu'nun Pazar günkü raporuna göre, bölgesel istikrarsızlık korkularının artması nedeniyle Nisan 2025'e kadar İsrail'e ve İsrail'den tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Karar, Orta Doğu'daki olası tırmanışa ilişkin daha geniş endişeleri yansıttı ve bu durum birçok uluslararası havayolunun Tel Aviv'e uçuşlarını durdurmasına veya etkilenen hava sahasından kaçınmak için rota değiştirmesine yol açtı.

Uçuşlarını askıya alan havayolları arasında Delta Air Lines, EasyJet, Ryanair, Lufthansa Group, United Airlines, Aegean Airlines, airBaltic, Air India, Air France-KLM, Cathay Pacific, Tarom, Vueling ve ITA Airways yer alıyor. Buna karşılık, operasyonlarını sürdüren Israel Airlines, yabancı taşıyıcıların çekilmesiyle neredeyse tekel statüsünden yararlanarak Perşembe günü kârında yaklaşık %150 artış bildirdi.

İsrail'in ulusal havayolu, devam eden kriz ortasında onu fiyat sömürmekle suçlayan hem yurtiçi hem de uluslararası müşterilerinden eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

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