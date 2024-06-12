Amerika'da Apple'a 4 eyalette daha 'tekel' davası

Amerika Adalet Bakanlığı Apple açıklaması. Açıklamada, Mart ayında 16 eyaletin başsavcısı ile, Apple'ın "rekabete aykırı uygulamaları" nedeniyle New Jersey Bölge Mahkemesine başvurulduğu belirtildi.

Bakanlığın dört eyaletin daha 'antitröst' davasına katıldığı belirtilen açıklamada, bu eyaletlerin Indiana, Massachusetts, Nevada ve Washington olduğu ifade edildi. Antitröst davasına katıldığının bilgisi verilen eyaletlerin dava dilekçesinin düzeltilmiş halinin mahkemeye sunulduğu bildirildi.

Amerika Adalat Bakanlığı mart ayında açtığı davada şirketin Apple'ın pazar gücünü, tüketiciler, geliştiriciler, içerik oluşturucular, sanatçılar, yayıncılar, küçük işletmelerden ve tüccarlardan daha fazla para kazanmak için kullandığı öne sürülmüştü.

Dava dosyasında Apple, geliştiricilere sözleşmeye dayalı kısıtlamalar getirerek ve geliştiricilerin kritik erişimini engelleyerek akıllı telefonlar üzerinde yasa dışı bir tekel kurmakla suçlanırken, Apple'ın davranış tarzındaki her adımın, akıllı telefon tekeli etrafındaki hendeği güçlendirdiği öne sürülmüştü.