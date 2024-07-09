Amerika'da Arda Güler depremi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştireceği hazırlık kampı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

28 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında Milan, Barcelona ve Chelsea ile oynanacak maçlardan oluşan bu mini turda, İtalyan teknik adamın kadrosuna alacağı 14 oyuncu netleşti.

Ancelotti’nin kadrosunda, Avrupa Şampiyonası’nın en büyük genç yeteneklerinden biri olarak dikkat çeken Arda Güler de yer alacak. AS’ta yer alan habere göre; 19 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler, Madrid’in bu seneki yaz kamplarında en büyük cazibe merkezlerinden biri olacak.

Amerika'da şimdiden Arda Güler heyecanı yaşanmaya başlandı. ABD basınında Arda Güler ile ilgili haberler çıkmaya başladı. EURO 2024'te harika bir performans sergileyen milli futbolcumuzun gelecek sezon Real Madrid'de daha fazla boy göstermesi bekleniyor.

Amerika kampında Arda Güler'e, Vinicius ve Arda’nın Brezilyalı versiyonu olan Endrick de eşlik edecek. Erken yaşta büyük sahnelerde parlayan ve taraftarlar arasında büyük bir çekiciliğe sahip olan Endrick, büyük ilgi görecek.

Brezilya’nın Copa America çeyrek finalinde Uruguay’a elenmesi Ancelotti’yi Valverde’den yoksun bıraksa da, Militao ve Rodrygo’nun da aralarında bulunduğu Brezilya kadrosunun tamamını kazandırdı.

Ancak Ancelotti, Carvajal, Mendy, Tchouameni, Camavinga, Bellingham ve Mbappe gibi isimler olmadan hazırlıklara devam etmek zorunda kalacak.

Bu oyuncular, tatillerini erken sonlandırmadıkları sürece 14 Ağustos’ta Varşova’da Atalanta’ya karşı oynanacak Avrupa Süper Kupası’nda forma giymeleri zor görünüyor.