Sürekli düştüğü için alay konusu olan Joe Biden bu sefer Cadılar Bayramı kostümü oldu. Amerika'da bir kişi Cadılar Bayramı kostümü olarak Düşen Joe Biden'ı tercih etti
02 Kasım 2023 Perşembe
Sürekli düştüğü için alay konusu olan Joe Biden bu sefer Cadılar Bayramı kostümü oldu. Amerika'da bir kişi Cadılar Bayramı kostümü olarak Düşen Joe Biden'ı tercih etti
Sürekli düştüğü için alay konusu olan Joe Biden bu sefer Cadılar Bayramı kostümü oldu. Amerika'da bir kişi Cadılar Bayramı kostümü olarak Düşen Joe Biden'ı tercih etti