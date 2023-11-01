Amerika'da bir kişi Cadılar Bayramı kostümü olarak Düşen Joe Biden'ı tercih etti

Sürekli düştüğü için alay konusu olan Joe Biden bu sefer Cadılar Bayramı kostümü oldu. Amerika'da bir kişi Cadılar Bayramı kostümü olarak Düşen Joe Biden'ı tercih etti