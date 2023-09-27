Amerikalı banka doların eseceği rüzgarı açıkladı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ABD merkezli Bank of America, stratejistlerinin raporu doğrultusunda yıl sonu kur tahmininde bulundu.

BofA stratejistlerine göre, petrol fiyatlarındaki artışın potansiyel volatilite yükselişi yaratması, net petrol ithalatçısı Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesindeki ülkelerin para birimlerinin performansını düşürebileceğini ifade ederken, Türkiye, Polonya ve Macaristan para birimlerinde zayıflık öngördü.

DOLAR/TL 30 ÖNGÖRÜSÜ

Aralarında Mikhail Liluashvili’nin de olduğu analistler yayımladıkları notta lirada forwardlara paralel düzenli bir değer kaybı beklediklerini belirtti. Banka son çeyrekte Dolar/TL ’nin 30’a ulaşmasını bekliyor.

TCMB ANKETİNDE BEKLENTİ YÜKSELMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketinde, yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 29,82’den 30,14’e çıkmıştı.