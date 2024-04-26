Amerikalı gazeteci altı aydır Rusya'da tutuluyor

Freedom of the Press Foundation başta olmak üzere pek çok uluslararası sivil toplum örgütü ve medya kuruluşu daha önce Kurmasheva'nın haksız yere tutuklandığına dair ABD Dışişleri Bakanlığı'nı göreve davet etmişlerdi.

Kurmasheva'nın gözaltına alınmasının başlangıçta gazeteciliğine dayalı olup olmadığı konusunda şüpheler bulunsa da söz konusu şüpheler şimdilerde ortadan kalkmışa benziyor. Aynı zamanda Rus vatandaşı olan Kurmasheva, Rus yetkililerin ilk açıklamasına göre ülkeye giriş yaparken ABD pasaportunu kaydettirmediği için gözaltına alınmıştı.

Ancak o zamandan beri Rusya, Rus ordusu hakkında yanlış bilgiler yaymakla suçladığı yeni bir suçlamada daha bulundu. Suçlamaların başında "Savaşa Hayır Demek: Rusya'nın Ukrayna İstilasına Karşı Çıkan 40 Rus'un Hikayesi" adlı kitap yer alıyor.

Şubat ayında Rusya söz konusu kitabın yayıncısı olan RFE/RL'yi "istenmeyen organizasyon" ilan ederek ülkedeki tüm faaliyetlerini yasakladı. Dahası bunlarla ortak çalışmalara katılmayı veya yayınlarındaki içeriği dağıtmayı da suç saydı.

Başkan Biden, ABD'nin Kurmasheva, Gershkovich ve yine Rusya'da tutulan başka bir Amerikalı Paul Whelan'ın eve dönene kadar vazgeçmeyeceğini söyledi.