Amerikan basınında siyasi tarafsızlık tartışmaları derinleşiyor

Amerika’da büyük gazeteler, siyasi kutuplaşma gerekçesiyle siyasi adaylara destek vermekten vazgeçmeye başlıyor. Son olarak Washington Post’un sahibi Jeff Bezos, Kamala Harris’e verilen desteğin geri çekilmesiyle ilgili eleştirileri bir makale ile yanıtladı. Ancak bu adım sonrası NPR’a göre 200.000’den fazla abone, Washington Post üyeliğini iptal etti. 10 kişilik editör kurulu üyelerinden David Hoffman, Molly Roberts ve Mili Mitra ise görevlerinden ayrılarak gazete içinde farklı rollerde devam etme kararı aldı.

Bezos, eleştirileri “Washington Post’a kişisel çıkarlarım doğrultusunda bir etki yapmadım. Burada herhangi bir çıkar anlaşması söz konusu değil.” diyerek savundu. Ancak bu açıklama, abonelerin tepkisini dindirmedi. Sadece Washington Post değil, Los Angeles Times gibi gazeteler de Harris’e verdikleri desteği geri çekmiş durumda ve bu, yeni bir tartışmayı beraberinde getiriyor.

Gazetelerin Değişen Yaklaşımları

Ülkede bir diğer büyük gazete USA Today, 2024 seçimleri için başkanlık adaylarına destek vermeyeceğini açıkladı. Ancak USA Today bünyesindeki yerel yayınların, eyalet ve yerel düzeyde adayları destekleme hakkı bulunuyor. Minnesota Star Tribune ise 2024 seçimlerinde hiçbir adayı desteklemeyeceğini belirtti. Alden Global Capital gibi yatırım fonlarının yönettiği Chicago Tribune ve Denver Post da, 2022 yılında ulusal siyasi adaylara desteği durdurduklarını duyurmuştu.

Öne Çıkan Destekler ve Tepkiler

Bununla birlikte, New York Times, Las Vegas Sun, Philadelphia Inquirer gibi bazı gazeteler ise Harris’e destek vermeye devam ederken; New York Post ve Washington Times gibi gazeteler Trump’ı destekleme kararı aldı.