Amerikan uçağı pisten çıktı çim zemine daldı

Kaynak: Haber Merkezi
Amerikan uçağı pisten çıktı çim zemine daldı
United Airlines uçağı Houston George Bush Havalimanı'na inişte pisten çıktı, çim zemine daldı.

Amerika'nın Houston George Bush Havalimanı'nda korkutan kaza. United Airlines'a ait yolcu uçağı inişte ıslak pistte kaydı, çim zemine çıktı. Uçağın ön dikmeleri zarar görmedi ancak arka tekerlekler çim zemine saplandı. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre; Memphis'ten Houston'a gelen United Airlines'a ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı inişin ardından pistten çıkarak çim zemine girdi. Yoğun yağmur yağışının olduğu havalimanında uçağın pistten kaydığı ifade edildi. Kaza sırasında yaralanan olmadığı belirtildi.

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