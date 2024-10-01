Amerika'nın dev bankasından dikkat çeken altın tahmini

Altın fiyatlarına yönelik tahminler gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde artan jeopolitik risklerinetkisiyle yüksleişe geçen altın fiyatları için kurumların beklentileri peş peşe sıralandı.

Bu tahminlere ABD'li finans devi Bank of America (BofA)’da katıldı. BofA altın fiyatlarında yükselişin sürmesini beklediğini açıkladı.

Bu beklentiye göre, BofA, altın fiyatlarının 2025 yılında ons başına 3 bin dolar seviyesini görebileceğini öngördü.

Bank of America stratejisti Michael Hartnett ise ağustos ayı sonunda yaptığı değerlendirmeye göre, Merkez bankalarının yaptığı gibi altın almanın doğru bir hamle olacağını söyleyerek, “Yüksek fiyatlara rağmen alın” tavsiyesinde bulunmuştu.

Ons altın için öngörülen bu seviye, gram altın tarafını da yükselişe çekebilir. Gram altın son günlerde Kapalıçarşı’da 3080 liranın üzerine kadar tırmandı. Kurumların gerçekleşmesi halinde gram altın tarafında da yeni rekorlar gündeme gelebilir.