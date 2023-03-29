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Amerika'ya umut yolculuğunda acı bilanço. Yüzlerce insan can verdi

Kaçak yollarla ülke değiştirmeye çalışanların umut yolculukları acı sonla bitebiliyor. Uluslararası Göç Örgütü, kaçak yollarla yapılan bu yolculuklarda Amerika'ya gitmeye çalışan bin 433 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği açıkladı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 22:37
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Amerika'ya umut yolculuğunda can kaybı arttı

Amerika'ya umut yolculuğunda acı bilanço. Yüzlerce insan can verdi
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yıl Amerika kıtasına girmeye çalışan bin 433 düzensiz göçmenin ölümünün belgelendiğini duyurdu. Örgüt, bu sayının bölgede 2014'ten bu yana kayda geçen en yüksek ölü sayısı olduğunu açıkladı.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey ve Güney Amerika arasını geçmeye çalışırken ölenlerin sayısı tam bilinmiyor.

IOM'un Kayıp Göçmenler Projesi'nin kayıtlarına göre ise, "2014-2022 yıllarında 7 bin 495 kişi bölgedeki çölleri, nehirleri ve ücra bölgeleri geçmeye çalışırken" yaşamını yitirdi. Bu yıl yaşanan bin 433 düzensiz göçmenin ölümü, 2014'ten bu yana bölgedeki en yüksek ölü sayısı olarak kayda geçti.

ABD'de Kayıp Göçmenler Ağı'nı hizmete açılacak

Kayıp Göçmenler Projesi'ni denetleyen Küresel Veri Enstitüsü (GDI) isimli kuruluş, "hayat kurtarmak, veri toplamayı iyileştirmek ve hayatta kalanların ailelerini desteklemek" amacıyla ABD'de Kayıp Göçmenler Ağı'nı hizmete açacağını duyurdu.

GDI Direktörü Koko Warner, "İnsanlar güvenli ve düzenli göç yollarına eriştiğinde, bu, onların ülkelerinde ve gittikleri yerlerde ekonomik refaha katkıda bulunma olasılıklarını artırıyor. Bu tür düzenli yolların olmaması genellikle trajik sonuçlara yol açıyor ve kaybedilen bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Kayıp Göçmenler Projesi, ilgili kuruluşlar ve bireylere bu girişime ve Amerika kıtasında göçmenlerin karşılaştığı zorlukları ele alma çabalarına destek olma çağrısında bulundu. (AA)

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