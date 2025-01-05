Amit Yoran kansere yenik düştü

Siber güvenlik alanının önde gelen isimlerinden biri olan Amit Yoran, 5 Ocak'ta kanserle mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Tenable tarafından yapılan basın açıklamasında, şirketin CEO’su ve başkanı olan Yoran’ın kaybının derin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Amit Yoran, 2016 yılında Tenable’ın CEO’su olarak göreve başlamadan önce siber güvenlik sektöründe birçok önemli pozisyonda yer aldı. RSA’da başkanlık, NetWitness’ın kurucu CEO’luğu ve In-Q-Tel’in CEO’luğu gibi görevleri başarıyla yürüten Yoran, sektöre yön veren bir vizyoner olarak tanınıyordu.

TENABLE’DAN DUYGUSAL MESAJ

Tenable’ın bağımsız direktörü Art Coviello, yaptığı açıklamada Yoran’ı “olağanüstü bir lider, meslektaş ve dost” olarak nitelendirdi. Coviello, Yoran’ın siber güvenlik konusundaki tutkusunun, stratejik vizyonunun ve çevresindekileri motive etme yeteneğinin Tenable’ın kültürüne ve misyonuna ilham verdiğini belirtti. Ayrıca, “Amit’in mirası, şirketimizi ileriye taşımaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

It is with profound sadness that we announce the passing of our Chairman and Chief Executive Officer, Amit Yoran (@ayoran), after a battle with cancer. Today’s press release can be read here. ⬇️ https://t.co/77pGRZeMVH — Tenable (@TenableSecurity) January 4, 2025

GEÇİCİ LİDERLİK VE GELECEK PLANLARI

Yoran, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle 5 Aralık’ta görevine ara vermişti. CFO Steve Vintz ve COO Mark Thurmond, bu süreçte ortak CEO’luk görevini üstlenmişti. Tenable, yeni bir CEO arayışına devam ederken, Vintz ve Thurmond’un geçici görevlerini sürdüreceklerini açıkladı.

SİBER GÜVENLİĞE ADANMIŞ BİR HAYAT

Amit Yoran’ın siber güvenlik alanındaki çalışmaları, yalnızca Tenable ile sınırlı kalmadı. Yoran, kariyeri boyunca yenilikçi projelere öncülük ederek, sektörde fark yaratmayı başardı. NetWitness gibi önemli bir platformun temelini atan Yoran, siber tehditlere karşı proaktif çözümler geliştirilmesinde etkili bir figür oldu.

Tenable çalışanları, Yoran’ın liderliğinde inşa edilen şirket kültürünün, gelecekte de şirketi şekillendireceğini ifade ediyor. Siber güvenlik dünyası, onun bıraktığı mirası yaşatmaya kararlı görünüyor.