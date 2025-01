Amit Yoran kansere yenik düştü

Siber güvenlik alanının önde gelen isimlerinden biri olan Amit Yoran, 5 Ocak'ta kanserle mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Tenable tarafından yapılan basın açıklamasında, şirketin CEO’su ve başkanı olan Yoran’ın kaybının derin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Amit Yoran, 2016 yılında Tenable’ın CEO’su olarak göreve başlamadan önce siber güvenlik sektöründe birçok önemli pozisyonda yer aldı. RSA’da başkanlık, NetWitness’ın kurucu CEO’luğu ve In-Q-Tel’in CEO’luğu gibi görevleri başarıyla yürüten Yoran, sektöre yön veren bir vizyoner olarak tanınıyordu.

TENABLE’DAN DUYGUSAL MESAJ

Tenable’ın bağımsız direktörü Art Coviello, yaptığı açıklamada Yoran’ı “olağanüstü bir lider, meslektaş ve dost” olarak nitelendirdi. Coviello, Yoran’ın siber güvenlik konusundaki tutkusunun, stratejik vizyonunun ve çevresindekileri motive etme yeteneğinin Tenable’ın kültürüne ve misyonuna ilham verdiğini belirtti. Ayrıca, “Amit’in mirası, şirketimizi ileriye taşımaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

It is with profound sadness that we announce the passing of our Chairman and Chief Executive Officer, Amit Yoran (@ayoran), after a battle with cancer. Today’s press release can be read here. ⬇️ https://t.co/77pGRZeMVH