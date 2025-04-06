Otomotiv pazarında dengeler değişiyor! Volkswagen ömür boyu garantili otomobil satacak

Volkswagen, Çin pazarında rekabeti kızıştırmak için cesur bir adım attı. SAIC Volkswagen ortak girişimi SUV serisindeki üç model (Volkswagen Tharu, Tiguan L Pro ve Teramont Pro) için ömür boyu garanti uygulamasını başlattı.

ÖMÜR BOYU GARANTİLİ OTOMOBİL SATACAK

Çin gibi rekabetin yoğun olduğu pazarlarda garanti süreleri, tüketici tercihlerini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Buna paralel olarak zaman zaman bazı markaların ömür boyu garanti sunduğunu duyuyoruz, ancak bunlar genellikle yeni çıkan modeller için geçerli oluyor. Volkswagen'in teklifi ise hali hazırda satışta olan mevcut SUV modellerini kapsamasıyla fark yaratıyor.

BU AVANTAJDAN SADECE ARACIN İLK SAHİBİ YARARLANABİLECEK

Ömür boyu garanti, hem süre hem de kilometre açısından herhangi bir sınırlama olmaksızın, motor, şanzıman, süspansiyon ve direksiyon gibi aracın temel bileşenlerini kapsıyor.

Yalnız bu avantajdan sadece aracın ilk sahibi yararlanabilecek. Öte yandan bakımları ise sadece yetkili Volkswagen servislerinde yapılacak.

Ömür boyu garanti kampanyasından söz konusu üç modelden birini 30 Nisan 2025 tarihine kadar satın alanlar yararlanabilecek.

Piyasa uzmanları bu hamleyi Volkswagen'in Çin pazarındaki konumunu güçlendirme çabası olarak değerlendiriyor. Şirket özellikle elektrikli ve hibrit araç serisini genişleten yerel Çinli üreticiler karşısında, kendi modellerine olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.