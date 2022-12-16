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Amos Antik Kenti’nin sembolü ortaya çıkarıldı

Marmaris'teki Amos Antik Kenti'nin sembolü antik tiyatro özgün haliyle ortaya çıkarıldı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 16:34
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Amos Antik Kenti’nin sembolü ortaya çıkarıldı

Amos Antik Kenti’nin sembolü ortaya çıkarıldı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer başkanlığındaki Amos Antik Kenti’nde iki ayrı noktada devam eden kazılarda, 2 bin 200 yıl ayakta kalabilen en önemli yapı olan antik tiyatronun elde edilen bulgular ışığında 1000 kişilik kapasitesi bulunduğu anlaşıldı.

İlk önce tek katlı olarak inşa edildiği, daha sonraki dönemde ise 2 katlı hale getirildiği tespit edilen tiyatronun milattan önce ikinci yüzyıldan milattan sonra üçüncü yüzyıla kadar kullanıldığı anlaşıldı.

SİVİL KONUTLAR DA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ayrıca diğer bir noktada yapılan kazı çalışmaları ile pek çok sivil konut da gün yüzüne çıkarıldı. (AA)

 

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