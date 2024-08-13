Ampul patladı samanlık küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ampul patladı samanlık küle döndü

Afyonkarahisar'da samanlıktaki ampulün patlaması sonucunda samanlıkta yangın çıktı. 150'ye yakın balya kül olurken bir küçükbaş ise yangında telef oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde samanlıktaki ampulün patlaması sonrası çıkan yangında 150’ye yakın saman balyası yandı. Yangında içeride bulunan küçükbaş hayvanlar köylüler tarafından son anda kurtarıldı.
Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyünde Harun Bakır'a ait samanlıkta ampulün patlaması sonucunda yangın çıktı.

Yangını gören komşular yangını İtfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulundu. Köy sakinlerini de seferber olduğu yangında yüzlerce samanlık balyasının yanarak küle döndü, içeride mahsur kalan hayvanların ise teker teker tahliye edildi.
Şuhut itfaiye amirliği ekiplerinin canpare çalışmaları ile yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

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