Amrabat'tan flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Sofyan Amrabat için imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Amrabat, Galatasaray'dan da bahsetti.

Transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Amrabat, ''Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Burada oynamak büyük bir sorumluluk. İlk görüştüğümüz andan beri kendimi ailenin bir parçası olarak hissediyorum.'' dedi.

''MOURINHO'YA HAYIR DEMEK ÇOK ZOR''

Jose Mourinho'ya hayır demenin zor olduğunu aktaran Faslı yıldız, ''Jose Mourinho gibi bir koç sizi isterse 'Hayır' demek çok zor. Roma-Fiorentina maçından sonra 'Seninle çalışmak isterim' dedi. Elhamdülillah bugün bir Fenerbahçe oyuncusuyum. O bir winner. Ben de bir winner oyuncuyum. Birlikte çok iyi işler yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray'a saygısının olduğunu ve Galatasaray'dan konuşmak istemediğini söyleyen Amrabat, ''Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. Diğer kulüplerden ilgi vardı. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray'a saygım var, bana teklif yapan tüm takımlara olduğu gibi.'' dedi.

Amrabat'ın diğer sözleri şu şekilde:

- Takımın kalitesini çok beğendim. Kulübe teşekkür etmek istiyorum güçlü kadromuzdan ötürü. Hedefimiz daima ileri doğru olmalı. Fred süper bir oyuncu. Onunla oynamak için çok heyecanlıyım.

- Manchester United maçı bence çok güzel maç olacak. Bizim için iyi bir test maçı olacak. Eski arkadaşlarımı görmek benim için güzel olacak.