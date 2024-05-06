Amsterdam Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi

Çadırlarla donatılan kamp alanında "Filistin için Adalet" adlı öğrenci grubu, üniversitenin İsrail ile ilişkilerini kesmesini talep etti.

AA muhabirine konuşan "Filistin için Adalet" grubundan Raoul, Amsterdam Üniversitesi yönetimine İsrailli kurumlarla bağlantılarını kesme çağrısı yaptıklarını belirtti. Raoul, üniversite yönetiminin taleplerine karşılık vermediğini ve İsrailli kurumlarla işbirliğinin sonlandırılması çağrılarının baskı ve polis şiddetiyle yanıtlandığını dile getirdi.

Eylemciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı çıkmak ve üniversitenin İsrail ile olan ilişkilerini protesto etmek amacıyla kampüs içindeki eylemlerini sürdüreceklerini vurguladılar. Kamp alanına polislerin yerleştirildiği görüldü.