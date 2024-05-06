Amsterdam Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi

Kaynak: AA
Amsterdam Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi
Hollanda'nın Amsterdam şehrinde, Filistin'e destek veren öğrenciler, Gazze'ye yönelik dayanışmalarını göstermek amacıyla Amsterdam Üniversitesi Roeterseiland kampüsünde kamp kurdular.

Çadırlarla donatılan kamp alanında "Filistin için Adalet" adlı öğrenci grubu, üniversitenin İsrail ile ilişkilerini kesmesini talep etti.

AA muhabirine konuşan "Filistin için Adalet" grubundan Raoul, Amsterdam Üniversitesi yönetimine İsrailli kurumlarla bağlantılarını kesme çağrısı yaptıklarını belirtti. Raoul, üniversite yönetiminin taleplerine karşılık vermediğini ve İsrailli kurumlarla işbirliğinin sonlandırılması çağrılarının baskı ve polis şiddetiyle yanıtlandığını dile getirdi.

Eylemciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı çıkmak ve üniversitenin İsrail ile olan ilişkilerini protesto etmek amacıyla kampüs içindeki eylemlerini sürdüreceklerini vurguladılar. Kamp alanına polislerin yerleştirildiği görüldü.

v-2024-05-06-19h39m30s209.png

v-2024-05-06-19h39m39s607.png

Son Haberler
Kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı Yerel Haberler
Kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı
Arabasına taş adam adamı ezdi Video
Arabasına taş adam adamı ezdi
İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerine katılan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı Gündem
İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerine katılan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı
Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi Gündem
Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi
Karga marketten cips çalmaya çalıştı Video
Karga marketten cips çalmaya çalıştı
Yılmaz Vural vakit kaybetmedi. Hamlesini yaptı Spor
Yılmaz Vural vakit kaybetmedi. Hamlesini yaptı
Dördüz kardeşler birbirleriyle evlendi Video
Dördüz kardeşler birbirleriyle evlendi