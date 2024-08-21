Amsterdam'da tek Türk oyuncu. Görenler bir daha baktı

Ünlü oyuncu Melis Sezen, son dönemde televizyon ekranlarında adını sıkça duyuran başarılı bir isim olarak, uluslararası arenada da dikkat çekmeye devam ediyor.

"Sadakatsiz" dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalayan Sezen, bu kez Amsterdam'da düzenlenen Septimius Ödülleri'nde boy gösterdi.

Ödül töreninde Türkiye'yi temsil eden tek oyuncu olarak aday gösterilen Sezen, kırmızı halıda tarzı ve zarafetiyle tüm gözleri üzerine çekti.

Her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleşen Septimius Ödülleri, sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor. Bu prestijli etkinlikte, geçmişte Emmy, BAFTA ve Oscar gibi saygın ödülleri kazanan birçok ünlü de yer alıyor.

Melis Sezen, bu yıl Gülcemal dizisindeki başarılı performansıyla Türkiye adına bu önemli etkinliğe katılarak ülkesini temsil etme onurunu yaşadı.

Sezen, Amsterdam'ın tarihi Tuschinski Theater'ında düzenlenen törene baştan aşağı kırmızı bir elbise ile katıldı.

Zarif tasarımı ve göğüs dekoltesi ile dikkat çeken bu elbise, ünlü oyuncunun iddialı tarzını bir kez daha ortaya koydu.

Gecede Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağı "Son of a Rich" filmiyle de gündeme gelen Melis Sezen, kırmızı halıda şıklığıyla beğeni topladı.

Güzel oyuncu, yalnızca Türk medyasının değil, aynı zamanda uluslararası basının da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Gece boyunca birçok röportaj veren Sezen, hem tarzı hem de duruşuyla büyük övgüler aldı.

Sosyal medyada ve basında paylaşılan fotoğrafları, hayranları tarafından "Çok güzel", "Helal olsun", "Yine iddiasını ortaya koymuş", "Çok beğendim" gibi olumlu yorumlarla karşılandı.

Melis Sezen, bu başarısıyla uluslararası arenada da adını sağlamlaştırmaya devam ediyor.