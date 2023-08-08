Ana isale hattı patladı, motosikletli ve köpeği havaya fırladı

İHA'nın haberine göre; motosikletli Serkan Özbey ve köpeği hastaneye kaldırılırken, patlama yolu adeta göle çevirdi.

Motosikletli ve köpeği havaya uçtu

Kaza, Ortakent Ali Kelle Ormanı önünde meydana geldi. Ana isale hattının bomba gibi patlamasıyla yoldan geçen 48 VS 181 plakalı motosikleti ile seyreden Serkan Özbey ve köpeği metrelerce havaya fırladı. Sürücü ve köpeği güçlükle bölgeden uzaklaştı. Motosiklet ise hasar gördü. Serkan Özbey ve köpeği Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol göle döndü, su kesildi

Patlaktan akan tonlarca su asfaltı yardı, yolda kocaman çukur oluştu. Yolda trafik akışı tek şeritten sağlanırken hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Başkan Aras ziyaret etti

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, patlamada yaralanan Serkan Özbey’i hastanede ziyaret etti. Aras, Özbey’e geçmiş olsun dileklerini iletti ve durumu hakkında bilgi aldı. Aras, patlamanın ardından çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.