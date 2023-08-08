Ana isale hattı patladı, motosikletli ve köpeği havaya fırladı

Bodrum’da ana isale hattının patlaması sonucu yoldan geçen bir motosikletli ve köpeği havaya uçtu.

KAYNAK: İHA
Ana isale hattı patladı, motosikletli ve köpeği havaya fırladı

İHA'nın haberine göre; motosikletli Serkan Özbey ve köpeği hastaneye kaldırılırken, patlama yolu adeta göle çevirdi.

Motosikletli ve köpeği havaya uçtu

Kaza, Ortakent Ali Kelle Ormanı önünde meydana geldi. Ana isale hattının bomba gibi patlamasıyla yoldan geçen 48 VS 181 plakalı motosikleti ile seyreden Serkan Özbey ve köpeği metrelerce havaya fırladı. Sürücü ve köpeği güçlükle bölgeden uzaklaştı. Motosiklet ise hasar gördü. Serkan Özbey ve köpeği Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol göle döndü, su kesildi

Patlaktan akan tonlarca su asfaltı yardı, yolda kocaman çukur oluştu. Yolda trafik akışı tek şeritten sağlanırken hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Başkan Aras ziyaret etti

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, patlamada yaralanan Serkan Özbey’i hastanede ziyaret etti. Aras, Özbey’e geçmiş olsun dileklerini iletti ve durumu hakkında bilgi aldı. Aras, patlamanın ardından çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

aw004189-03.jpg

aw004189-04.jpg

aw004189-06.jpg

aw004189-02.jpg

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
TFF'nin Ali Koç planını Selim Soydan açıkladı. Flaş iddia Spor
TFF'nin Ali Koç planını Selim Soydan açıkladı. Flaş iddia
Karagümrük'ten ayrılan Viviano'nun yeni takımı belli oldu Spor
Karagümrük'ten ayrılan Viviano'nun yeni takımı belli oldu
Tasmasız köpek Kadıköy sahilde dehşet saçtı Güncel
Tasmasız köpek Kadıköy sahilde dehşet saçtı
Beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı Güncel
Beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı
Kolombiya’nın uyuşturucu kralına ABD’de ağır ceza Dünya
Kolombiya’nın uyuşturucu kralına ABD’de ağır ceza
Samsun’da patoza düşen kadın kurtarılamadı Güncel
Samsun’da patoza düşen kadın kurtarılamadı
Galatasaray ikinci yarıya golle başladı Spor
Galatasaray ikinci yarıya golle başladı