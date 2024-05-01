Endonezya’da 12 bin kişi tahliye edilecek

Kaynak: İHA
Endonezya’da 12 bin kişi tahliye edilecek
Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda volkanik faaliyetlerin sürmesi üzerine bölgede yaşayan 12 bin kişi tahliye edilecek.

Endonezya’nın kuzeyinde bulunan Ruang Adası’nda yer alan Ruang Yanardağı'nın dün lav ve kül püskürtmüştü. Volkanik faaliyet sonrası bölgede tedirgin bekleyiş sürerken, yanardağ nedeniyle tedbir amaçlı bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı verildi.

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Volkanik yanardağın yer aldığı Ruang Adası geçtiğimiz ay yaşanan patlamaların ardıdnan tamamen tahliye edildi ve adada yaşayan 828 kişi çevre bölgelere yerleştirildi. Son günlerde patlamaların şiddetlenmesi üzerine tahliyenin boyutu da genişletildi. Yetkililer, Ruang Adası çevresinde bulunan diğer adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının da tsunami riskine karşı boşaltılmasına kararı verdi.

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