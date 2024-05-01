Ali Koç veda etti

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç veda etti
Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Görevi sezon sonu bırakacağı beklenen Ali Koç'un yönetim kurulu üyelerini toplayıp veda konuşması yaptığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de uzun süredir başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç vedaya hazırlanıyor. Birçok kez sezon sonunda ayrılacağını söyleyen Ali Koç'un veda konuşmasını yaptığı iddia edildi.

SALI GÜNÜ VEDA ETTİ

Tecrübeli gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nun haberine göre; Ali Koç, salı günü tüm yönetim kurulu üyelerini toplayıp veda konuşması yaptı ve kararının sezon sonunda görevi bırakmak olduğunu yineledi.

Fenerbahçe'de yapılacak yeni başkanlık seçiminde aday olmayacağı öğrenilen Ali Koç'un yeni gelecek yönetime yardımda bulunacağı da gelen haberler arasında

İlgili Haberler
Altay Bayındır mahvoldu
Fenerbahçe'yi bekleyen senaryoyu açıkladı
Erman Toroğlu: Fenerbahçe’de kavga çıktı
Bayern Münih'i Fenerbahçe'nin eski yıldızı yaktı
Son dakika... Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Şampiyon Fenerbahçe'nin bayrağı köprülere asıldı
Şampiyon Fenerbahçe'nin bayrağı köprülere asıldı
Son Haberler
Şeref Oğuz: Bir anda düşecek Ekonomi
Şeref Oğuz: Bir anda düşecek
Altay Bayındır mahvoldu Spor
Altay Bayındır mahvoldu
Endonezya’da 12 bin kişi tahliye edilecek Dünya
Endonezya’da 12 bin kişi tahliye edilecek
Adana'da nehre düşen kişi kayboldu Yerel Haberler
Adana'da nehre düşen kişi kayboldu
ATV devrildi sürücü yaralandı Gündem
ATV devrildi sürücü yaralandı
Fransa'da asgari ücrete zam yapıldı. Oradaki asgari ücretle burada krallar gibi yaşarsınız Gündem
Fransa'da asgari ücrete zam yapıldı. Oradaki asgari ücretle burada krallar gibi yaşarsınız