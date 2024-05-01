Ali Koç veda etti

Fenerbahçe'de uzun süredir başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç vedaya hazırlanıyor. Birçok kez sezon sonunda ayrılacağını söyleyen Ali Koç'un veda konuşmasını yaptığı iddia edildi.

SALI GÜNÜ VEDA ETTİ

Tecrübeli gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nun haberine göre; Ali Koç, salı günü tüm yönetim kurulu üyelerini toplayıp veda konuşması yaptı ve kararının sezon sonunda görevi bırakmak olduğunu yineledi.

Fenerbahçe'de yapılacak yeni başkanlık seçiminde aday olmayacağı öğrenilen Ali Koç'un yeni gelecek yönetime yardımda bulunacağı da gelen haberler arasında



