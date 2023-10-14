Anadolu Ajansı, Gazze'deki haber ekibiyle iletişimini kaybetti

İsrail, abluka altındaki Gazze'de iletişim altyapısını da hedef alıyor. Anadolu Ajansı, Gazze'de bulunan ekibiyle iletişimin tamamen koptuğunu duyurdu.

KAYNAK: AA
Anadolu Ajansı, Gazze'deki haber ekibiyle iletişimini kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi’ne yoğun bombardımanı ile enerji ve iletişim altyapısına yönelik engellemelerinin ardından, Anadolu Ajansı (AA)'nın bölgenin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde bulunan ekibiyle güçlükle kurduğu iletişim son 3 saattir tamamen koptu.

İsrail ordusu dün, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişinin 24 saat içinde bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.

İsrail yönetimi bu sürenin bitiminde bölgeye daha yoğun askeri müdahalede bulunmayı planlıyor.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

BÖLGEDEKİ GAZETECİLERİN DURUMU

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 9 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Son olarak, Lübnan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırısında Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.

Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görülmüştü.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Ronaldo, Mbappe ve Lukebakio coştu. Portekiz, Fransa ve Belçika garantiledi Spor
Ronaldo, Mbappe ve Lukebakio coştu. Portekiz, Fransa ve Belçika garantiledi
İzmir'de devrilen ATV sürücüsü hayatını kaybetti Yaşam
İzmir'de devrilen ATV sürücüsü hayatını kaybetti
Güngören’de lüks ciple makas atan genç sürücü canından oldu Yaşam
Güngören’de lüks ciple makas atan genç sürücü canından oldu
BYD'nin Atto 3'ü için Türkiye'den büyük talep Gündem
BYD'nin Atto 3'ü için Türkiye'den büyük talep
Okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu bastı: 5 öğretmeni yaraladı Yaşam
Okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu bastı: 5 öğretmeni yaraladı
Maduro'dan BM'ye "Gazze'de bombardımanın durdurulması" çağrısı Dünya
Maduro'dan BM'ye "Gazze'de bombardımanın durdurulması" çağrısı