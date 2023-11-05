Anadolu Ajansı kameramanı İsrail’in saldırılarında 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti

İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed el-Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybetti, eşi, 1 çocuğu, annesi ve babası yaralandı.

KAYNAK: AA
Anadolu Ajansı kameramanı İsrail’in saldırılarında 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti

İsrail'in dün Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırısında AA kameramanı Alul'un evi tamamen yıkıldı.

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GAZETECİNİN AİLESİ İLE İMTİHANI

Saldırıda AA için çalışan serbest kameraman Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybederken, eşi, 1 çocuğu, annesi ile babası da yaralandı.

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Alul'un eşinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

2023-11-aa5-4.jpgİsrail'in dün Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirilmişti.

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