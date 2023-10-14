Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ekibine ulaşılamıyor. İsrail Hamas çatışmasının 8. gününde

Anadolu Ajansı, Gazze'de bulunan ekibi ile iletişimini kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ekibine ulaşılamıyor. İsrail Hamas çatışmasının 8. gününde

İsrail'in, Gazze Şeridi’ne yoğun bombardımanı ile enerji ve iletişim altyapısına yönelik engellemelerinin ardından, AA'nın bölgenin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde bulunan ekibiyle güçlükle kurduğu iletişim tamamen koptu.

İsrail ordusu dün, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişinin 24 saat içinde bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.

İsrail yönetimi bu sürenin bitiminde bölgeye daha yoğun askeri müdahalede bulunmayı planlıyor.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

GAZETECİLERİN DURUMU

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 9 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Son olarak, Lübnan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırısında Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.

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