Anadolu Ateşi 25. yaşını görkemli bir törenle kutladı

AKM'de düzenlenen gösteri öncesinde konuşan Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, "Bu 25 yılda sürekli olarak kendimizi yeniledik, geliştirdik, yeni projeler yaptık. 90 kişilik bir kadrodan 2 bin kişilik bir kadroya yükseldik." dedi.

Anadolu'nun halk danslarını bale, modern dans ve diğer dans disiplinleri ile sentezleyerek binlerce yıllık Anadolu medeniyetini folklör yoluyla dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi, 25'inci yaş gününü kutladı. Dünyada 112 ülkede 50 milyonun üzerinde seyircinin izlediği Anadolu Ateşi, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir gösteri daha düzenledi. Farklı yörelerden derlenen 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içeren gösteri, özgün prodüksiyonu ile dansın gücünü, Anadolu'nun tarihi ve kültürü ile bir araya getirdi.

Gösteri öncesinde açıklama yapan Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, "Bu yıl boyunca yaptığımız bütün gösteriler 25’inci yıl kutlaması kapsamında oluyor. Almanya’ya 3 turne yaptık. Yurt dışında da 25’inci yılımızı kutladık. 1999’un 13 Aralık’ında başlamıştık. O günden bugüne 112 ülkede milyonlarca seyirciye ulaştık.

Anadolu Ateşi'ni, Anadolu’nun kültürünü, eşsiz kültürümüzü, Sibirya’dan Bahreyn’ne kadar bütün Rus coğrafyasından, Yeni Zelanda, Avustralya, Amerika’ya kadar bütün dünyada gezdirdik. Çok mutluyum ki, bugün de biletler 1 ay önceden tükendi. 25 yıldır bizi destekleyen seyircimize, dünyadaki bütün seyircimize saygılarımızı sunuyoruz. Bu 25 yılda sürekli olarak kendimizi yeniledik, geliştirdik, yeni projeler yaptık. 90 kişilik bir kadrodan, 2 bin kişilik bir kadroya yükseldik. 13 okulumuzda 2 bine yakın öğrencimiz de var. Gösteri de onlar da olacaklar. Benim için de mutluluk verici olan bu işin artık sonsuza kadar sürecek olması. Bizden sonraki kuşaklar buna devam ettirecekler ve hep daha iyisiyle, hep daha kalitelisiyle, hep yeni projelerle seyircimizin karşısında olacağız. Yani yüzlerce saat, binlerce saat çalıştık. 3 bin figür Anadolu için hiçbir şey değil. Yani her yöremizden birkaç proje çıkacak kadar halk danslarımız var. Halk kültürümüz, halk edebiyatımız çok zengin. Biz sadece bir kısmını bir kuyumcu titizliği ile alıp, yorumlayıp, işleyip seyirciye gösteriyoruz. Ama bundan sonra yapacaklar da yeni yeni araştırmalar ve yeni figürler gelecek tabii ki" şeklinde konuştu.