Anadolu çömleklerinde Urartu izleri aranıyor

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapan Batmaz, antropoloji, seramik, arkeometri, kentsel arkeoloji ve sanat tarihi gibi birçok alanda kapsamlı araştırmalar yapıyor.

Yıllardır Türkiye'nin çeşitli illerini gezerek geleneksel çömlekçilik ve Urartu seramiği arasındaki ilişkileri inceleyen Batmaz, Van ve Bitlis'teki çalışmalarıyla arkeoloji dünyasına önemli katkılarda bulunmuş. Son olarak Tunceli'de gerçekleştirdiği yüzey araştırmaları ve sözlü tarih projeleriyle dikkat çekti. Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel'in desteğiyle sahada çalışan Batmaz, arkeolog Özgür Şahin ile birlikte şehir merkezinin yanı sıra Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerindeki Urartulara ait kale kalıntılarını inceledi.

Tunceli ziyaretinde yöre halkıyla sohbet eden Batmaz, kentin Akpazar beldesindeki son çömlek ustası Halil Bozkurt'la atölyesinde bir araya geldi. Burada Bozkurt'un yaşamı, çalışmaları ve mesleği hakkında bilgi topladı. Batmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Urartu kültürü üzerine yürüttüğü araştırmaların yoğunlaştığını ve Van'daki Ayanis Kalesi'nde uzun yıllar süren kazılarda birçok çömlek buluntusu elde ettiklerini belirtti.

Çömlek ve seramiklerin arkeoloji açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Batmaz, çömlekçiliğin geleneksel yöntemlerinin günümüzde yaşayan ustalar tarafından nasıl uygulandığını gözlemlemenin arkeolojik sorunların çözümünde yardımcı olabileceğini vurguladı.