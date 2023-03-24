24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes Almanya'da kıl payı kaybetti

Anadolu Efes Almanya'da kıl payı kaybetti

Anadolu Efes, Almanya'nın ALBA Berlin takımına 95-93 yenildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 06:28
Takip Et

Anadolu Efes Berlin'de yıkıldı

Anadolu Efes Almanya'da kıl payı kaybetti
+
Aa
-

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk olduğu Almanya'nın ALBA Berlin takımına 95-93 yenildi.

Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da yapılan maçın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan lacivert-beyazlılar, devre arasına da 49-40 geride girdi.

Anadolu Efes, iyi başlayamadığı üçüncü çeyrekte sonradan toparlanarak farkı eritti. Bu bölümü 68-67 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, son periyotta üstünlüğü ele geçirdi. Anadolu Efes, çekişmeli geçen mücadelenin son saniyesindeki baskete engel olamadı ve parkeden 95-93 mağlubiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekipte 30 sayı ile maçın en skoreri olan Micic ile 19 sayı üreten Clyburn'ün performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Alman ekibinde Smith kaydettiği 25 sayıyla galibiyette başrolü oynayan oyuncu oldu.

Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 30. karşılaşmada 16. mağlubiyetini yaşadı. ALBA Berlin ise 9. kez galip geldi.

Anadolu Efes, bu maçın ardından normal sezonda kalan 4 maçını İstanbul'da oynayacak. İç sahada Olimpia Milano, Virtus Bologna ve Monaco'yu ağırlayacak olan lacivert-beyazlılar, tek deplasman mücadelesinde ise Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Hangi aday kaç imza topladı
2
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
3
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
4
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
5
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
6
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
7
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿İran Rusya ile berabere kaldı
﻿İran Rusya ile berabere kaldı
﻿İran Rusya ile berabere kaldı
﻿Lokanta küle döndü
﻿Lokanta küle döndü
﻿Lokanta küle döndü
﻿Fenerbahçe Opet yarı finalde
﻿Fenerbahçe Opet yarı finalde
﻿Fenerbahçe Opet yarı finalde
﻿Anadolu Efes Almanya'da kıl payı kaybetti
﻿Anadolu Efes Almanya'da kıl payı kaybetti
﻿Anadolu Efes Almanya'da kıl payı kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.